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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران الإمارات

"الاتحاد" تدشن خطاً جديداً من أبوظبي إلى بوسطن

4 رحلات أسبوعية بين المدينتين

دبي - العربية.نت
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حطت طائرة "الاتحاد للطيران" للمرة الأولى في بوسطن أول من أمس الأحد، إيذاناً بإطلاق رحلات منتظمة بين النقطتين وتعزيز العلاقات وإثراء خيارات السفر للضيوف المسافرين.

وتم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية رقم EY147 في مطار زايد الدولي بأبوظبي قبل إقلاعها. وعند وصولها إلى ماساتشوستس، لوّح طاقم قيادة الاتحاد للطيران بأعلام دولة الإمارات والولايات المتحدة من قمرة القيادة احتفالاً بانطلاق رحلات بدون توقّف إلى الوجهة الرابعة للشركة في أمريكا.

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ويتم تشغيل الخدمة الجديدة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، على متن أحدث طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر"، التي تتميز بمقصورات درجة الأعمال الشهيرة والمقاعد السياحية الذكية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسعدنا تدشين الرحلات الجوية إلى بوسطن، مما يسهم في توسيع نطاق وصولنا عبر الولايات المتحدة وتعزيز رحلات الربط للمسافرين.

وأضاف: لا تنقل هذه الخدمة الجديدة جاذبية أبوظبي ودبي إلى شمال شرق الولايات المتحدة فحسب، بل تدل أيضاً على التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية وتعزيز وسائل الاتصال العالمية.

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