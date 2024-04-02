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سفر

4 دول كاريبية ترفع أسعار جوازات السفر الذهبية بنحو الضعف

تكلفة الجوازات الذهبية في الكاريبي قد تصل إلى 200 ألف دولار ابتداء من يونيو

دبي - العربية.نت
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بدأت تكلفة "الجوازات الذهبية" في دول الكاريبي بدأت ترتفع إثر الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضبط بيع الجوازات للحصول على الجنسية.

وقامت أربعة دول في جزر الكاريبي برفع أسعار الجوازات بالضعف في بعض الحالات، عما كانت تُباع سابقا لتصل إلى 200 ألف دولار ابتداءً من 30 يونيو.

هذه الجوازات تسمح لحامليها بالدخول إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من دون تأشيرات ولكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن هذه البرامج قادرة على مساعدة المجرمين على "ارتكاب عمليات احتيال وغسل الأموال".

وتساهم هذه البرامج في تحقيق حوالي 579 مليون دولار دخلا سنويًا لجزر الكاريبيين.

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