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تسونامي (تعبيرية - آيستوك)
تسونامي (تعبيرية - آيستوك)
طيران

المطار الرئيسي في أوكيناوا اليابانية يعلّق رحلاته إثر إنذار بـ"تسونامي"

بعد زلزال عنيف ضرب الساحل الشرقي لتايوان

طوكيو - فرانس برس
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علّقت السلطات في مطار ناها، كبرى مدن جزيرة أوكيناوا اليابانية، حركة الملاحة الأربعاء بعد زلزال عنيف ضرب الساحل الشرقي لتايوان وتسبّب بإطلاق تحذيرات من خطر حدوث أمواج مدّ عال "تسونامي".

وقال مسؤول في وزارة النقل في ناها (جنوب غرب اليابان) لـ"وكالة فرانس برس" إنّ حركة الملاحة في المطار عُلّقت عند الساعة 9.25 (00.25 ت غ) كإجراء احترازي، مشيراً إلى أنّ "الرحلات المقرّر هبوطها (في ناها) يجب أن يتم تحويلها".

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وهز زلزال وقع قبالة ساحل تايوان، وبلغت قوته 7.2 درجة، العاصمة تايبيه صباح الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع الساعة 07.58 صباحاً (23.58 بتوقيت غرينتش) على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

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