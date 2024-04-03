طيران
شركات الطيران الأوروبية تقلص رحلاتها إلى آسيا بسبب المنافسة الخليجية
شركات الطيران الأوروبية تنقل 22 مليون مسافر بين أوروبا وآسيا العام الماضي
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قلصت شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى آسيا، بسبب المنافسة الشديدة، حيث تقدم شركات الطيران الخليجية رحلات جوية بتكلفة أقل.
ونقلت شركات الطيران الأوروبية 22 مليون مسافر بين أوروبا وآسيا العام الماضي، بانخفاض 26% عن عام 2019.
ويعد هذا العدد هو أدنى رقم منذ 14 عاما على الأقل، باستثناء فترة جائحة كورونا، وفقًا لمزود البيانات "Cirium".
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