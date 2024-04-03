"طيران ناس" تتسلم الطائرة 50 من طراز "إيرباص A320neo"

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استلم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، الطائرة رقم 50 من أصل طلبية شراء 120 طائرة من طراز A320neo من شركة إيرباص.

ويأتي استلام الطائرة رقم 50 ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال.

كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على زيادة طلبيات الشراء إلى 250 طائرة، وذلك في إطار إستراتيجيته للنمو والتوسع التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

وتعد هذه الطائرة الثالثة التي تسلمها طيران ناس خلال العام الجاري 2024. في حين من المقرر أن يتسلم دفعات أخرى من الطائرات خلال هذا العام.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.