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الخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة
الخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة
طيران

"التونسية" تخطط لزيادة رحلاتها بنسبة 19%

استعداداً لعطلات العاملين بالخارج وموسم السياحة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخطوط التونسية، اليوم الخميس، تعزيز المقاعد المتوافرة على طائراتها إلى مليونين و700 ألف مقعد تتوزع على 170.68 ألف رحلة في الصيف المقبل بزيادة 19 بالمئة مقارنة مع العام الماضي استعدادا لاستقطاب المزيد من السائحين والعاملين في الخارج.

وقالت شركة الخطوط التونسية في بيان إنه حرصاً منها على توفير كامل شروط النجاح للموسم الصيفي، فإنها أعدت برنامجا استثنائيا من أجل تأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج في فترة العطلات، وتوافد السيّاح خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر أيلول 2024، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأوضحت شركة الخطوط الجوية أنها قامت بتجهيز 16 طائرة للغرض، مقابل 11 طائرة خلال الموسم الماضي، إلى جانب استئجار طائرتين.

كما قررت الخطوط التونسية إعادة تسيير رحلات منتظمة نحو لشبونة في البرتغال وزيوريخ في سويسرا ونانت في فرنسا وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية على عدة وجهات أوروبية وإفريقية وعربية.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية ذكرت أمس الأربعاء أن الدخل السياحي زاد 8% في الربع الأول من 2023 إلى 1.226 مليار دينار كما زادت التحويلات من العاملين بالخارج 4.1% إلى 1.81 مليار دينار.

وعائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لتونس.

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