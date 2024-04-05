"طيران الإمارات" تزيد عدد رحلاتها لتلبية الطلب قبيل عطلة عيد الفطر

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أعلنت طيران الإمارات عن زيادة عدد رحلاتها في المنطقة بإضافة 19 رحلة خلال عطلة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 150 ألف شخص على رحلات الناقلة في عيد الفطر عبر المنطقة خلال هذه المدة.

وسوف تعمل الرحلات الإضافية إلى كلٍ من جدة والكويت وبيروت وعمّان، حيث ستقوم طيران الإمارات بتشغيل سبع رحلات إضافية إلى جدة ما بين 7 و13 أبريل/الجاري، لتلبية طلب العملاء من المملكة العربية السعودية وتسهيل سفرهم إلى وجهات شهيرة، مثل دبي ولندن وجزر المالديف وكولومبو وكراتشي.

كما ستسير طيران الإمارات 6 رحلات إضافية إلى الكويت ما بين 7 و20 أبريل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى وجهات سياحية شهيرة، مثل دبي وبانكوك وأوساكا، عدا عن توفير الفرصة أمام المسافرين للعودة إلى تشيناي وحيدر أباد وسيالكوت وبيشاور.

كما ستوسع طيران الإمارات جدول رحلاتها إلى البحرين أيضاً إلى 22 رحلة أسبوعية اعتباراً من 2 مايو/المقبل لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المملكة.

وعلاوة على ذلك، ستضيف طيران الإمارات 4 رحلات إضافية على جدول رحلاتها إلى عمّان ورحلتين إضافيتين إلى بيروت لاستيعاب مزيد من المسافرين للوجهتين.