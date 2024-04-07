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رايان إير
طائرة تابعة لـ"رايان إير"
طيران

المغرب يسمح لـ"رايان إير" بتسيير رحلات داخلية لمدة شهر

دعاها إلى الالتزام بإصدار التذاكر بالدرهم المغربي

دبي - العربية.نت
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قررت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب، السماح لشركة "رايان إير" بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صدر أول من أمس، بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي من طرف هذه الشركة، أنه في إطار تعزيز الاتصال الجوي الداخلي، رخصت وزارة النقل واللوجستيك، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لشركة الطيران "رايان إير"، تنظيم 11 رحلة داخلية تربط 9 مطارات مغربية خلال موسم صيف 2024، وفق لوكالة "أنباء المغرب العربي".

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وأضافت الوزارة أنه تم إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد أن لاحظت الوزارة أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة، قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس/آذار 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن.

وخلصت إلى أنه " لتجنب إزعاج المواطنين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم وتنظيم سفرهم، قررت الوزارة السماح للشركة بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر (ابتداء من الأحد 31 مارس/آذار) في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها)".

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