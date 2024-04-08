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شعار شركة خطوط جنوب الصين الجوية
شعار شركة خطوط جنوب الصين الجوية
طيران

"جنوب الصين الجوية" تدشن رحلات مباشرة إلى الرياض 16 أبريل الجاري

بواقع 4 رحلات مسافرين و3 للشحن الجوي

دبي - العربية.نت
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صرحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن "بيجين" و "جوازنو "و"شينزين" و الرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من 16 أبريل 2024.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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