لأول مرة.. الخطوط الموريتانية تبدأ تشغيل رحلتين من نواكشوط للمدينة المنورة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران -للمرة الأولى- برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط - المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعياً، ابتداءً من 21 أبريل 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي.
كما يأتي القرار تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
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