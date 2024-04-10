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سياحة

الصين بصدد إطلاق حملة على مدار شهر للترويج السياحي

الحكومة تخطط لاختيار 6 مدن لتسليط الضوء على تفردها السياحي

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أنها ستطلق حملة على المستوى الوطني لمدة شهر للترويج للسياحة في مايو القادم.

وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، إن الحملة، التي تركز على يوم السياحة الصيني الـ14 الذي يصادف يوم 19 مايو، تهدف إلى تعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة السياحة، وتوسيع السياحة الصديقة للبيئة، ودمج التنمية الثقافية مع السياحة.

وتخطط الوزارة لاختيار 6 مدن لتسليط الضوء على تفردها السياحي. وحثت الحكومات المحلية على اعتماد تدابير تفضيلية، مثل إصدار كوبونات للاستهلاك السياحي وتنظيم فعاليات ترفيهية غير مربحة، وفق وكالة "شينغوا" الصينية.

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كما يتم تشجيع مديريات السياحة المحلية على الإعلان عن مناطق الجذب السياحي الخاصة بها من خلال منصات التواصل الاجتماعي والعمل مع قادة الرأي البارزين لإقامة عروض البث المباشر، بحسب الوزارة.

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