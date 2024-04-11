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لوفتهانزا
طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية
طيران

"لوفتهانزا" الألمانية تمدد إلغاء رحلات الطيران إلى طهران حتى 13 أبريل

حالة تأهب قصوى بسبب هجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل

دبي - العربية.نت
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قررت شركة لوفتهانزا الألمانية تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى طهران لدواع أمنية حتى 13 أبريل.

وقالت" لوفتهانزا"، إن قرار تعليق الرحلات اتخذ في مطلع الأسبوع لتجنب بقاء أطقمنا ليلا في طهران، نقلاً عن وكالة "رويترز".

كانت شركة لوفتهانزا الألمانية قد أعلنت مساء الأربعاء إنها قررت بعد تقييم دقيق تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى اليوم الخميس على الأرجح "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

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وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران رداً على ما يُعتقد أنه قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

ومساء الأربعاء ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء نقلاً عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن إيران علقت حركة الطيران فوق العاصمة طهران اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب "تدريبات عسكرية".

وبعدها بدقائق حذفت وكالة مهر التقرير عن إغلاق المجال الجوي الإيراني فوق طهران ونفت نشر مثل هذا التقرير.

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