سوء الأحوال الجوية في الهند يحول مسار 22 رحلة طيران

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اضطرت عدة شركات طيران هندية إلى تحويل مسار ما يصل إلى 22 رحلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
ووفقا لوسائل إعلام هندية، فقد جرى تحويل رحلات طيران، في مطار "إنديرا جاندي الدولي" في العاصمة "نيودلهي" إلى مطارات بمدن هندية أخرى مختلفة.
يشار إلى أن مطار "إنديرا جاندي الدولي" يشغل نحو 1300 حركة رحلة طيران يوميا.
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