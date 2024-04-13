وكالة هولندية: وقف تحليق رحلات طيران "كيه.إل.إم" فوق إسرائيل وإيران
قالت إنه خطوة احترازية في إشارة إلى تصاعد التوتر
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نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم السبت عن متحدث باسم شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم قوله إن الشركة قررت وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران.
وأضافت الشركة، وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس-كيه.إل.إم، أنها اتخذت قرارها في خطوة احترازية، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
لكن كيه.إل.إم أشارت إلى إنها ستواصل رحلاتها إلى تل أبيب المطلة على ساحل البحر المتوسط.
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