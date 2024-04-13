"كوانتاس" الأسترالية تغير مسار رحلات الطيران بين بيرث ولندن لتجنب المجال الجوي لإيران

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أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس السبت عن تحويل مسار رحلاتها للمسافات البعيدة بين بيرث ولندن لتجنب استخدام مجال إيران الجوي وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم كوانتاس لوكالة فرانس برس إن شركة الطيران ستقوم بتعديل مسار رحلات بشكل مؤقت بسبب "الوضع في أجزاء من الشرق الأوسط".

وأضاف "سنتواصل مع زبائننا بشكل مباشر إذا طرأ أي تغيير على حجوزاتهم".

وتستغرق الرحلة من دون توقف من بيرث إلى لندن عادة 17 ساعة ونصف الساعة. لكن الطائرة الآن ستتوقف في سنغافورة للتزود بالوقود الذي يكفيها لنقل الركاب عبر طريق بديل.

وستبقى رحلة العودة من لندن إلى بيرث، من دون توقف على مسار معدّل بسبب الرياح.

ولن تتأثر الرحلات الأخرى.

وتنضم كوانتاس بذلك إلى شركات طيران أخرى من بينها لوفتهانزا وفرعها النمسوي "أوستريان إيرلاينز"، في تحويل مسار رحلاتها لتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني.

وتأتي قرارات شركات الطيران بعد ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق هذا الشهر ونُسبت لإسرائيل، أدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وكثفت إسرائيل ضرباتها على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.