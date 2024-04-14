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طيران

العراق والأردن يعيدان فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران

استئناف عمل المطارات المدنية في إسرائيل

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الأحد، عن إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران بعد تعليقها لساعات، إثر الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

من ناحية أخرى أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق إعادة فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات.

ومن جانبها أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد 04:30 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

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وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم غير مسبوق نفذته إيران أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، استمر لنحو 5 ساعات، هو أوّل هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه طهران ضدّ تل أبيب، بعد حوالي أسبوعين على قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم "بمسيّرات وصواريخ" على إسرائيل ردا على القصف الذي استهدف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق الأسبوع الماضي ونُسب إلى إسرائيل وتسبّب بمقتل 16 شخصا بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.

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