تعطل شركات طيران عربية كبرى بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

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أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد.
وألغت طيران الإمارات بعض رحلاتها بينما ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى تل أبيب وعمان اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان صادر عن شركة فلاي دبي الإماراتية: "تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة".
وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول من بينها لبنان والكويت المجالات الجوية بشكل مؤقت.
وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها اليوم الأحد بعد فتح إسرائيل لمجالها الجوي الساعة 7:30 صباحا (4:30 بتوقيت غرينتش).
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