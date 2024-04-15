ارتفاع عدد المسافرين بمطارات تونس 6.2% في الربع الأول من 2024

1 دقيقة للقراءة

أظهرت إحصائيات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المسافرين بالمطارات التونسية بنسبة 6.2% في الربع الأول من العام الحالي.

وقال ديوان الطيران المدني والمطارات في بيان إن العدد الإجمالي للمسافرين بلغ 1.76 مليون مسافر تقريبا في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف "سجل مطار تونس قرطاج مليونا و473 ألفا و527 مسافرا بنسبة تطور 5.4% ومطار جربة جرجيس 240 ألفا و548 مسافرا"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن العدد الإجمالي لحركة الطائرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 بلغ 15 ألفا و394 رحلة، بنسبة نمو في حدود 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.