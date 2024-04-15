"إياتا": 21.5% نمواً في الطلب العالمي على السفر الجوي خلال فبراير

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن إجمالي الطلب على السفر عالميا في فبراير 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة 21.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية الصادر اليوم.

وأظهرت بيانات التقرير أن السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر ارتفعت بواقع 18.7% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر فبراير عند 80.6% مسجلاً زيادة بواقع 1.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير للعام 2023.

وذكر التقرير أن شهر فبراير 2024 جاء ضمن سنة كبيسة، أي متضمناً يوماً إضافياً واحداً مقارنة بشهر فبراير 2023، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في نمو مستويات الطلب والسعة نحو النطاقات الإيجابية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "واصل شهر فبراير البداية القوية التي شهدتها سنة 2024 بعد تسجيل جميع الأسواق، باستثناء أمريكا الشمالية، نمواً ملموساً من خانتين في حركة المسافرين. ويدعونا هذا النمو للتفاؤل حول آفاق القطاع خلال العام الحالي، لا سيما في ضوء تسريع شركات الطيران لاستثماراتها في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مرونة الطلب على السفر".

وبحسب تقرير "إياتا"، سجلت جميع المناطق نمواً من خانتين في أسواق السفر الجوي العالمية في فبراير 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وللمرة الأولى، تجاوز الطلب على الخدمات العالمية مستوياته المسجلة قبل الجائحة مسجلاً زيادة بنسبة 0.9% بالمقارنة مع فبراير 2019. وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 53.2% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بنسبة 52.1% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 84.9% مرتفعاً بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 15.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بنسبة 16% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 74.7% دون تغير عن المستويات المسجلة في شهر فبراير 2023، بينما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 19.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بنسبة 19.1% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 80.8%.

وبلغت نسبة ارتفاع شركات الطيران في أمريكا الشمالية نحو 16% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وزادت السعة بنسبة 17.6% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.7%، بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بواقع 22.1% على أساس سنوي، في حين تراجع عامل الحمولة إلى 74%، وتصدّرت الصين نمو الطلب المحلي على السفر مسجلةً زيادة بنسبة 35.1% قياساً بشهر فبراير 2023 مستفيدة من رفع القيود المفروضة على السفر خلال السنة القمرية الجديدة.