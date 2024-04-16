الخطوط السويسرية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل مع الإبقاء على تعليق طيرانها إلى لبنان

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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها إلى إسرائيل الثلاثاء مؤكدة أنها قادرة "على ضمان سلامة عمليات الطيران"، لكنها أكدت أنها ستُبقي على تعليق طيرانها إلى لبنان.

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس "بعد تحليل معمّق للوضع، خلصت الخطوط الجوية السويسرية إلى أنها تستطيع ضمان سلامة عمليات الطيران"، مشيرة إلى أنها "ستستأنف اليوم الثلاثاء رحلاتها التجارية المتوجهة إلى تل أبيب".

وتابعت الشركة التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية "نراقب من كثب تطور الوضع وسنجري على الفور التعديلات اللازمة على برنامج رحلاتنا إذا حدث تغيير في الوضع".

ولا تزال الرحلات من وإلى بيروت معلّقة حتى 18 أبريل ضمنًا، ما يؤثر على الرحلة المقررة للثلاثاء.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن رحلة مقررة للسبت "خلال هذا الأسبوع"، حسبما أفادت ناطقة باسم الشركة وكالة فرانس برس.

وعلّقت الشركة كذلك تحليق طائراتها في الأجواء الإيرانية حتى الخميس.

وشنت إيران للمرة الأولى هجومًا مباشرًا على إسرائيل عدوتها اللدودة ليل السبت الأحد ردًا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق ونسبت إلى إسرائيل. وقد أدت إلى مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وتعهّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الإثنين بـ "الردّ" على الهجوم الإيراني الذي لقي تنديدًا من قادة دول غربية، قائلًا إن الدولة العبرية "ستردّ على إطلاق هذا العدد الكبير جدًا من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيرات على أراضي دولة اسرائيل".