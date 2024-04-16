"فلاي دبي" تعلن تأثر جدول رحلاتها بسبب الأحوال الجوية المتقلبة

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أفاد متحدث باسم فلاي دبي، أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها دولة الإمارات اليوم الثلاثاء 16 أبريل أثرت على جدول رحلات الشركة في مطار دبي الدولي وتم إلغاء بعض الرحلات نتيجة لذلك إضافة إلى بعض التأخير في عدد من الرحلات.

وأضاف المتحدث الرسمي: "نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لجداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف لرحلتهم إلى المطار".

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أشار إلى استمرار السحب الركامية على المناطق الساحلية، وأنها تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق من الآن حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.