توقعات بنمو السياحة الوافدة إلى السعودية 18.9% لنحو 21.3 مليون زائر في 2024

دقيقتان للقراءة

توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز نمو السياحة الوافدة إلى السعودية 18.9% إلى 31.3 مليون زائر خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد عودة السياحة الوافدة للمملكة إلى مستويات ما قبل الجائحة بما يقدر عند 26.3 مليون زائر.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن عدد السياح القادمين إلى المملكة سيواصل الارتفاع بين 2024 و2028، ليصل إلى 36.1 مليون زائر في 2028 بما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 6.7% في المتوسط خلال تلك الفترة.

وزارة السياحة السعودية: الأرقام تؤكد بأننا الوجهة السياحية الصاعدة عالمياً

وأضافت أن النمو السياحي في المملكة سيكون مدعوما بالجهود التسويقية المزايدة للترويج لها كوجهة سياحية ترفيهية، والاستثمار في إنشاء الفنادق والمنتجعات، وزيادة خطوط النقل مع أسواق المصدر.

وتوقع التقرير ارتفاع عائدات المملكة من السياحة الدولية حوالي 19% إلى 23.9 مليار دولار في 2024، بفضل نمو عدد الزوار، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 28.1 مليار دولار في 2028.

كانت عائدات المملكة من السياحة بلغت حوالي 20 مليار دولار في 2023 بحسب تقديرات بي.إم.آي.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تواصل التسويق للمشروعات العملاقة، إذ تستثمر المملكة بقوة في تطوير علامة تجارية ترفيهية وفاخرة محورها شركة البحر الأحمر للتطوير، مع بذل جهود مشابهة فيما يتعلق بمشروع (أمالا) في الرياض.

وقالت إن الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة بتنويع الاقتصاد في أعقاب فترة طويلة من تراجع أسعار النفط، وإنها تتطلع في إطار رؤية 2030 إلى الاستثمار في عدد من القطاعات غير النفطية بما يشمل السياحة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد حققت المملكة في العام الماضي أحد مستهدفات السياحة لعام 2030 والمتمثل في تسجيل 100 مليون سائح سنويا من الداخل والخارج وحددت مستهدفا جديدا بتحقيق 150 مليون زائر بحلول 2030.