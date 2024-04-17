طيران
فرض قيود مؤقتة في مطارات 3 مدن روسية لأسباب أمنية
تشمل مدن كازان ونيجنيكامسك ونيجني نوفجورود الواقعة شرق موسكو
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قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسية اليوم الأربعاء إن المطارات في مدن كازان ونيجنيكامسك ونيجني نوفجورود الواقعة شرق موسكو فرضت قيودا مؤقتة على الرحلات الجوية لأسباب أمنية.
وأضافت الوكالة أن الرحلات استؤنفت في نيجني نوفجورود بحلول الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
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