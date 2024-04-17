قريباً.. إطلاق شركة طيران جديدة للربط بين السعودية وقارة إفريقيا

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قالت مصادر مطلعة إن شركة طيران سعودية جديدة ستنطلق في الرياض من قبل أحد المستثمرين، للربط بين السعودية وقارة إفريقيا، بهدف دعم الجوانب السياحية والاستثمارية، وفقاً لما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

وقد أتم المستثمر الحصول على الموافقات النظامية من الجانبين المحلي، والاتحاد الإفريقي للطيران المدني، وينتظر في الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل التي تتعلق بموعد إطلاق وتشغيل الشركة، ومساراتها، بحسب الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة الطيران الجديدة لا تزال في طور تقييم الفرصة التجارية وحجم الاستثمار، ومراحل التشغيل، واختيار الاسم التجاري، فيما سيشتمل أسطول الطيران على 5 درجات للحجز على الرحلات.

وبحسب المصدر، فإن شركة الطيران الجديدة هي في الأصل شركة طيران كانت تعمل في السعودية منذ 2016، وتوقفت عن العمل في 2021 بعد تعرضها لعدد من الصعوبات الاقتصادية.

وستعمل الشركة الجديدة على تدشين مسارات متعددة للنقل الجوي مع عدد من الدول الإفريقية، ومدن سعودية، برحلات مباشرة، ورحلات توقف، وتستهدف نقل 385 مليون مسافر بين السعودية وإفريقيا، حتى 2030، وستسهم في دعم المواسم والفعاليات السياحية، والدينية أيضاً كالحج والعمرة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مراحل تأسيس الشركة، والموافقات النظامية الأخرى، وتجهيز أسطول الطيران لتشغيل خطوط المسارات الجوية مع القارة الإفريقية، فيما تشير المعلومات إلى أن المستثمر في شركة الطيران سيعمد إلى التحالف مع مستثمرين آخرين لدعم قوة الشركة، وتوسعها.

يشار إلى أن السعودية أعلنت في مارس/آذار 2023 تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي السعودي الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا.

هذا وسجلت السعودية قفزة في عدد السياح القادمين إليها من الخارج خلال 2023، حيث بلغ عددهم نحو 27 مليون سائح، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد سياح الداخل 77 مليون.