مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب الطقس السيئ

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قال مطار دبي الدولي اليوم الأربعاء إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وقالت طيران الإمارات، ومقرها دبي، إنها علقت إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

If not apocalyptic, visuals of the Dubai skyline was intense today, while DXB airport premises was among worst affected.



Dubai International Airport (DXB) Statements : “Due to the intense storm, operations were temporarily suspended for 25 minutes this afternoon, but have since… pic.twitter.com/mnKrREygTt — FL360aero (@fl360aero) April 16, 2024

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.

وقامت هيئات الطوارئ الإماراتية، يوم الثلاثاء، بإلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة من مطار دبي الدولي، وبإغلاق الطرقات في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، بسبب هطول أمطار غزيرة في البلاد رافقتها عواصف رعدية ورياح قوية.

كما حثت السلطات الأمنية الإماراتية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة منازلهم إن لم يكن الأمر يستدعي ذلك.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وجاء في البيان "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".