"لوفتهانزا" للطيران تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 30 أبريل

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قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأربعاء إنها مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية الشهر بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة.

وأضافت الشركة أنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 أبريل/نيسان مشيرة إلى أن الإلغاء يشمل كافة المجال الجوي الإيراني.

واستأنفت "لوفتهانزا" أمس الثلاثاء رحلاتها لتل أبيب وعمَّان وأربيل، وفقا لـ "رويترز".

جدير بالذكر أن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أعلنت تكبّدها خسائر كبيرة في الربع الأول وخفّضت توقّعاتها للعام 2024 بسبب إضرابات شهدتها مؤخرا، وحذّرت من مخاطر النزاع في الشرق الأوسط وتداعياته.

وبلغت الخسائر التشغيلية المعدّلة 849 مليون يورو (902 مليون دولار) وفقا للنتائج الأولية.