"مصر للطيران" تلغي الرحلات إلى دبي مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية
دبي تتعرض لأحوال جوية غير مستقرة وعواصف مطرية غير معتادة
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أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، توقف رحلاتها الجوية بشكل مؤقت بين القاهرة ودبي والعكس إلى حين تحسن الأحوال الجوية في دبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.
وتتعرض دبي لأحوال جوية غير مستقرة وعواصف مطرية غير معتادة ترافقها رياح قوية مع ارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والأحياء السكنية ومنطقة المطار.
ووثقت مشاهد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، أمطارا غزيرة ورياحا قوية، وصلت إلى دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، فقد أغلقت المياه العديد من الشوارع، فيما حولت مدرج مطار دبي إلى "بحر".
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