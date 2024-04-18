اتهامات مباشرة حول سياسة "بوينغ" للسلامة في جلسة استماع مجلس الشيوخ الأميركي

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واجهت شركة بوينغ اتهامات مباشرة حول سياستها للسلامة في جلسة استماع مجلس الشيوخ الأميركي، حيث كانت معايير السلامة وجودة التصنيع في شركة بوينغ تحت المجهر خلال جلستين بالمجلس.

وأكد المشرعون ضرورة التركيز على ما تقوم به بوينغ من إجراءات تتعلق بالسلامة على أرض الواقع.

وأشاروا إلى أن بوينغ تركز على سعر السهم والأرباح الفصلية والأموال بدلا من السلامة.

من جهته، أكد مهندس بوينغ سام صالح بور، أن الشركة تعطي الأولوية لسرعة الإنتاج بدلا من السلامة والجودة، وتحفز الإدارة على التغاضي عن العيوب الكبيرة في الطائرات.

ولفت صالح بور، إلى أن الشركة تتجاهل الموظفين الذين يتحدثون عن عيوب الإنتاج أو الافتقار إلى مراقبة الجودة، وتقوم بتهميشهم وتهديدهم والأسوأ من ذلك.

تعرضت الشركة لعدة حوادث دقت ناقوس الخطر في عالم الطيران خلال الأشهر الماضية، من انفصال باب مقصورة طائرة أو تعطل محرك طائرة أخرى بعيد الإقلاع، بل حتى سقوط إطار إحدى الطائرات أثناء تحليقها في الجو، فضلا عن أعطال فنية متتالية شكلت صفعات قوية لعملاق صناعة الطائرات، ودفعت أسهمه إلى تسجيل خسارات مؤلمة مؤخراً.

ولعل الحادث الذي قصم ظهر البعير، حصل قبل أسابيع، إذ "انتحر" الموظف السابق في بوينغ، جون بارنيت، بعد أيام قليلة من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية لا تزال مستمرة ضد الشركة.

ما أشعل العديد من الشكوك ونظريات المؤامرة حول تلك الواقعة.