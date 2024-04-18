الاتحاد للطيران بأبوظبي تنقل 4.3 مليون مسافر منذ بداية 2024

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قالت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الخميس إنها نقلت 4.3 مليون راكب منذ بداية العام الجاري بنمو 34% على أساس سنوي.

وقالت الشركة وهي الناقل الوطني للإمارات في بيان صحفي إنها نقلت ما يزيد عن 1.4 مليون مسافر في مارس/آذار الماضي ارتفاعا من مليون مسافر في مارس/آذار من 2023 فيما وصل متوسط عامل حمولة الركاب إلى 84% في نفس الشهر، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وزاد عدد وجهات المسافرين إلى 69 وجهة منذ بداية 2024 بحسب البيان من 65 في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأفادت البيانات التي أوردها البيان بارتفاع الأسطول المشغل للاتحاد إلى 89 طائرة منذ بداية العام وحتى مارس/آذار.

ونقل البيان عن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قوله "زادت رحلاتنا الموسمية إلى عدد من الوجهات إضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى".

وأضاف "نحن مستمرون في استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات، وقد أضفنا مؤخرا رحلاتنا إلى القصيم كوجهة رابعة في السعودية وزدنا عدد رحلاتنا إلى بعض وجهاتنا الأوروبية، منها رحلتان يوميتان إلى فرانكفورت وروما صباحا وعصرا، ما يعزّز عملياتنا بجداول زمنية ملائمة لمختلف المسافرين".