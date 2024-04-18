"العربية للطيران": سيحصل المسافرون الذين لديهم حجوزات ملغاة على قسيمة ائتمانية كاملة

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أعلنت شركة العربية للطيران أنها استأنفت رحلاتها المجدولة من مطار الشارقة الدولي، اعتباراً من الساعة 04:00 صباح اليوم 18 أبريل.

وقالت الشركة في بيان: "بالنسبة لجميع الرحلات الملغاة يومي 16 و17 أبريل بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها دولة الإمارات والمنطقة، يرجى مراجعة التحديثات".

وبحسب بيان للشركة سيحصل المسافرون الذين لديهم حجوزات ملغاة على قسيمة ائتمانية كاملة بالمبلغ المدفوع. يمكن استخدام قسيمة الائتمان هذه لحجوزات الطيران المستقبلية.

وذكرت "العربية للطيران" أنه يتوفر للمسافرين خيار استرداد المبلغ نقدًا بالكامل. وطلبت من المسافرين الذين حجزوا من خلال وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو طلبات استرداد الأموال.

وتابعت: "فرق خدمة العملاء لدينا متاحون للمساعدة ويمكن التواصل عبر زيارة الموقع أو الاتصال بمركز الاتصال المخصص لدينا عبر الهاتف أو الواتساب ويرجى العلم أننا نستقبل حاليًا عددًا كبيرًا من الاتصالات، وفرقنا تعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية".