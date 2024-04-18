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اقتصاد الإمارات

طيران الإمارات ترفع تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي

دبي - العربية.نت
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أعلنت طيران الإمارات رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة، وحّثت الشركة عملاءها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحماً.

وذكر الشركة في بيان: "يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز. وتدعو طيران الإمارات العملاء للتحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول".

وقالت الشركة في بيانها: "نقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين".

وأوضحت "بينما تمكن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهاتهم، ندرك أن الكثيرين مازالوا في انتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، إضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار".

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