"بي.إم.آي" تتوقع نمو السياحة الوافدة للإمارات 14.4% إلى 28.5 مليون سائح في 2024

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توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز نمو السياحة الوافدة إلى الإمارات 14.4% العام الجاري إلى 28.5 مليون سائح مرتفعة من تقديرات عند 24.9 مليون سائح في 2023 الذي اعتبرته عام التعافي الكامل للقطاع من تداعيات جائحة كوفيد19.

وعزت الشركة النمو المتوقع للسياحة إلى زيادة متوقعة في أعداد الوافدين القادمين من أسواق رئيسية للإمارات مثل الهند والسعودية والمملكة المتحدة والصين وسلطنة عمان.

دبي تتفوق عالمياً في معدل "الزيارات المتكررة" للسياح

وأضافت أن عدد السياح سيستمر في الزيادة على المدى المتوسط بين عامي 2024 و2028، لينمو بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 7.1% إلى 34.9 مليون سائح في 2028، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأشارت "بي.إم.آي" إلى أن إيرادات السياحة الدولية للإمارات ستنمو بنسبة تقديرية 9.7% في 2024 إلى 44.5 مليار دولار مقابل 40.6 مليار دولار في العام السابق عليه، لافتة إلى أن هذا النمو يتماشى مع الزيادة أعداد السائحين، ويأتي بعد نمو مقدر عند 12.3% إلى 36.5 مليار دولار في 2022.

ورجحت أن ترتفع إيرادات السياحة الدولية للإمارات في الأجل القصير إلى المتوسط من 44.5 مليار دولار مقدرة في 2024 إلى 58.3 مليار دولار في 2028.

نظرة إيجابية

وقالت "بي.إم.آي" إن نظرتها المستقبلية للقطاع السياحي في الإمارات "إيجابية" على المدى المتوسط لافتة إلى أنها تتوقع أن تستفيد الإمارات من سمعتها كمحور للتنقل للعديد من المسافرين على مستوى العالم، مضيفة أن الإمارات في السنوات القليلة الماضية كانت تسوق نفسها كوجهة فاخرة.

وقالت إن الإمارات روجت لمناطق جذب سياحي مثل المتنزهات الترفيهية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق الراقية، وهي جهود ترى أنها ستعزز النمو القوي للسياحة الوافدة إلى الإمارات على المدى المتوسط.

وأضافت أن سوق السياحة الإماراتي قد تطور بشكل جيد للغاية مع تقديم أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من مناطق الجذب التي تكمل بعضها البعض بشكل جيد.

سياحة الاجتماعات والحوافز

وقالت إن أبوظبي تركز استراتيجيتها السياحية بشكل متزايد على سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والسياحة الثقافية، بينما تركز دبي بالأساس على تطوير مناطق جذب للعائلات من خلال متنزهات ترفيهية وتسوق وفنادق فاخرة مع وجود مرافق ترفيهية واسعة النطاق.

وتضم دبي واحدا من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم، حيث تتمتع بخطوط سفر إقليمية وعالمية واسعة النطاق، ما يجذب ملايين السياح إليها كل عام.