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طيران

الرئيس التنفيذي: الخطوط الملكية المغربية طرحت مناقصة لشراء طائرات جديدة

المغرب سجل عددا قياسيا من السائحين بلغ 14.5 مليون العام الماضي

الدار البيضاء - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو يوم الخميس، إن شركة الطيران الوطنية طرحت مناقصة لشراء طائرات جديدة وسط مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وقال عدو لرويترز "تم طرح المناقصة في 15 أبريل".

تعتزم الشركة، وهي من بين الأكبر في أفريقيا، زيادة حجم أسطولها لأربعة أمثاله في غضون عشر سنوات، إذ تستعد البلاد للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

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والإعلان عن مثل هذه المناقصات الكبيرة ليس معتادا للحفاظ على السرية.

كان عدو قد قال في أكتوبر/تشرين الأول إن الشركة تسعى لشراء 200 طائرة، معظمها طائرات للمسافات المتوسطة مع وجود طائرات للمسافات الطويلة والقصيرة، من أجل المنافسة في السوق الأفريقية الآخذة في النمو.

وتربط رحلات تسيرها الشركة حوالي 50 مطارا أفريقيا بأسطول يضم 52 طائرة معظمها من بوينغ.

وقال عدو في وقت سابق إن خطة الشركة تساعد على تحقيق هدف المغرب المتمثل في جذب 17.5 مليون سائح بحلول 2026 و26 مليونا بحلول 2030.

وفي العام الماضي، سجل المغرب عددا قياسيا من السائحين بلغ 14.5 مليون.

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