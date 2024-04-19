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طيران الإمارات تعلق الرحلات العابرة من دبي بعد عاصفة مطيرة

مطارات دبي: آلاف الركاب تأثروا بإلغاء الرحلات هذا الأسبوع

دبي - رويترز
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قالت شركة طيران الإمارات اليوم الجمعة إنها ستعلق إجراءات الوصول لجميع المسافرين على شبكتها الذين يسافرون في رحلات عبر دبي، وذلك بعد ثلاثة أيام من عاصفة مطيرة غير مسبوقة اجتاحت البلاد.

وأضافت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، أن التعليق مستمر حتى الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة لكن العملاء الذين يسافرون إلى دبي كوجهة نهائية يمكنهم إنجاز الإجراءات والسفر كالمعتاد.

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ويظهر التعليق أن الشركة ومركزها، مطار دبي الدولي، لا يزالان يجدان صعوبة في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المكدسة بعد أن شهدت الإمارات هطول أمطار هي الأكثر غزارة في 75 عاما مما أصاب مناطق كثيرة من البلاد بالشلل ليومين وتسبب في أضرار كبيرة.

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وحول المطار مسار رحلات أو قرر تأجيلها أو إلغاءها بعد أن غمرت السيول الممرات.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي للإذاعة المحلية دبي.آي اليوم الجمعة إن آلاف الركاب تأثروا بإلغاء الرحلات هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي قوله أمس الخميس إن مطار دبي الدولي سيستأنف حركته الطبيعية خلال 24 ساعة، مشيرا لعودة المطار إلى العمل بكامل طاقته وبجدول زمني منتظم.

واجتاحت العاصفة الإمارات يوم الثلاثاء بعدما ضربت عُمان المجاورة يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل 21 شخصا في عُمان وشخص واحد في الإمارات.

وأصبحت مركبات، من بينها حافلات، مهجورة في الشوارع. وأمكن رؤية بعض السيارات مغمورة بالمياه على الطرق أمس الخميس.

وشهدت بعض متاجر السوبر ماركت والمطاعم في أبوظبي نقصا في المنتجات، لأنها لم تتمكن من استلام طلبيات من دبي.

ورغم أن الطرق باتت أكثر نظافة نسبيا اليوم الجمعة، فلا تزال الحركة مضطربة.

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