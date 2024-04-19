مطار دبي يقلص عدد الرحلات القادمة مع تراكم الأعمال بسبب عاصفة مطيرة

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قال مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة، إنه سيقلص مؤقتا عدد الرحلات القادمة في الوقت الذي يكابد فيه لإنجاز الأعمال المتراكمة نتيجة عاصفة مطيرة غير مسبوقة اجتاحت الإمارات قبل ثلاثة أيام.

وأوضح المطار، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، على منصة إكس أن التقليص سيتم اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة.

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وذكرت شركة طيران الإمارات، واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، في وقت سابق اليوم أنها ستعلق إنجاز إجراءات السفر لجميع المسافرين على شبكتها في رحلات عبر دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وأضافت أن العملاء الذين يسافرون إلى دبي كوجهة نهائية يمكنهم إنجاز الإجراءات والسفر كالمعتاد.

وتكشف هذه التحركات أن مطار دبي، مركز السفر في الشرق الأوسط، لا يزال يجد صعوبات في إنجاز إجراءات الرحلات الجوية المتراكمة بعد أن شهدت الإمارات هطول أمطار هي الأكثر غزارة في 75 عاما مما أصاب مناطق كثيرة من البلاد بالشلل ليومين وتسبب في أضرار جسيمة.

وقالت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي التي تعرضت أيضا لأمطار غزيرة يوم الثلاثاء، إن عمليات الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لإذاعة (دبي آي) المحلية إن آلاف الركاب تأثروا بإلغاء الرحلات هذا الأسبوع بعد أن غمرت الفيضانات مسارات سيارات الأجرة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي قوله أمس الخميس إن مطار دبي الدولي سيستأنف حركته الطبيعية خلال 24 ساعة، مشيرا لعودة المطار إلى العمل بكامل طاقته وبجدول زمني منتظم.

واجتاحت العاصفة الإمارات يوم الثلاثاء بعدما ضربت سلطنة عمان المجاورة يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 20 شخصا في عمان وشخص واحد في الإمارات.

ولا يزال الطريق الرئيسي الذي يربط إمارة دبي بأبوظبي مغلقا جزئيا، بينما غمرت مياه السيول الطريق البديل المؤدي إلى دبي بالكامل حيث تطفو السيارات والحافلات التي غادرها سائقوها وركابها.

وفي شمال الإمارات حيث تقع إمارة الشارقة، أفادت تقارير بأن السكان ما زالوا محاصرين في منازلهم، بينما قال آخرون هناك إن أضرارا جسيمة لحقت بالمتاجر والشركات.

ويندر هطول الأمطار في دولة الإمارات وأماكن أخرى من شبه الجزيرة العربية، والتي تشتهر عادة بمناخها الصحراوي الجاف حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على موقع إكس إن يوم الاثنين قد يشهد هطول أمطار خفيفة في وقت متأخر من ساعات الليل وتوقع "فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق" يوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية.