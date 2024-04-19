"فلاي دبي" تلغي رحلاتها إلى إيران

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أعلنت شركة الطيران "فلاي دبي" إلغاء رحلاتها إلى إيران، الجمعة، بعد تلقيها مذكرة رسمية، على ما ذكر بيان للشركة.

وقالت الشركة إنه "تنفيذا لمذكرة "نوتام" ألغيت رحلاتنا إلى إيران اليوم". ويشير البيان بذلك إلى الإشعارات الصادرة عن هيئات الطيران المدني لإبلاغ شركات الطيران بوجود أي قيود أو مخاطر على الملاحة الجوية.

وجاء القرار بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل.

وأضافت أن طائرة كانت أقلعت إلى طهران عادت إلى دبي بعد إغلاق مطار العاصمة الإيرانية.

وتظهر مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الرحلات التجارية تتجنب غرب إيران ومن بينها أصفهان، وتلتف حول طهران من الشمال والشرق.

ولم يرد بعد تعليق من شركة خطوط الإمارات التابعة للدولة.