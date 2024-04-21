مطارات السعودية تُسجل 12.5 مليون مسافر في شهر رمضان وإجازة العيد

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حيث تجاوزت الأعداد 12.50 مليون مسافر محلي ودولي من بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال.

وذكرت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس التكامل التشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة، مشيرة إلى زيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين عن العام الماضي في نفس الفترة.

وأوضحت الهيئة أن أعداد المسافرين توزعت على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (86) ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و(100) ناقل جوي، حيث خدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العدد الأكبر من المسافرين والذين تجاوز عددهم (5.38) مليون مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) مليون مسافر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وخدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر، وذلك في مرحلتي القدوم والمغادرة.