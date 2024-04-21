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جزيرة سندالة
جزيرة سندالة
نيوم

"نيوم" السعودية تؤكد افتتاح جزيرة سندالة بالبحر الأحمر في العام الحالي

استعراض أبرز مشاريع منطقة نيوم في جولة ترويجية بالصين

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة نيوم السعودية اليوم الأحد أنها تعتزم وجهتها للسياحة البحرية الفاخرة على جزيرة سندالة بالبحر الأحمر في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت نيوم توقعت عند إعلان المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2022 أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان، إنها قدمت خلال جولة ترويجية بالصين عرضا خاصا يتيح للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم.

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وقالت إن من بين المشاريع التي شملها العرض "مدينة ذا لاين التي يجري بناؤها حاليا، وتمتد بطول 170 كيلومترا، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ وأوكساجون، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، وتروجينا، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، وسندالة، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، والتي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري".

وأضاف البيان أن الجولة الترويجية التي تمت بالشراكة مع مكتب مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى عرض آخر التطورات في مشاريعها إلى جانب تسليط الضوء على فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع المال والأعمال في هونغ كونغ، وذلك بعد جولتين سابقتين في بكين وشنغهاي.

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