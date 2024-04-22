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من مطار الملك عبدالعزيز بجدة
من مطار الملك عبدالعزيز بجدة
طيران

مطارات جدة: الأرقام التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز تؤكد نجاح خطط موسم العمرة

المطار نجح في استقبال وتوديع 5.380 ملايين مسافر

جدة - واس
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، أن موسم ذروة العمرة الحالي الذي بدأ مطلع شهر رمضان واستمر حتى 9 شوال، شَهِدَ خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات؛ بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.

وأوضح أن المطار نجح في استقبال وتوديع 5.380 ملايين مسافر أَقَلّتهم 32.2 ألف رحلة جوية ، وتم مناولة قرابة 5.3 ملايين حقيبة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 47 ألف طن، في حين سجل المطار أعلى معدل تشغيل يومي تاريخي من خلال خدمة قرابة 160 ألف مسافر بتاريخ 20 رمضان.

وشدد على جهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

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