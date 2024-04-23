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رجل يضع قناعاً واقياً في مطار شارل ديغول الاثنين
مطار شارل ديغول بفرنسا - أرشيفية
طيران

أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا تدعو لإضراب الخميس

بعد تعثر مفاوضاتها مع المديرية العامة للطيران المدني

دبي - العربية.نت
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دعت أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا مساء الإثنين إلى إضراب الخميس بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين المديرية العامة للطيران المدني إلى طريق مسدود، في خطوة يتوقع أن تؤدّي لإلغاء الكثير من الرحلات.

وقال لوكالة فرانس برس مسؤول في النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية طالباً عدم نشر اسمه "نعتبر أنّ المفاوضات فشلت".

وأضاف "لدينا تعبئة قياسية وبالتالي من المتوقع حدوث اضطرابات شديدة" في حركة النقل الجوي في فرنسا الخميس.

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وسينعكس الإضراب على إلغاءً للكثير من الرحلات وتأخيراً في مواعيد إقلاع وهبوط طائرات أخرى.

ودعت النقابة الوطنية وغيرها من المنظمات النقابية التي تمثّل مراقبي الملاحة الجوية إلى الإضراب احتجاجاً على مشروع إصلاح شامل لهذا القطاع.

وتجري مفاوضات منذ 15 شهراً بين النقابات والمديرية العامة للطيران المدني حول هذا المشروع الإصلاحي.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني مساء الإثنين أنّ المفاوضات يمكن أن تستأنف حتى ظهر اليوم الثلاثاء.

وإذا لم تستأنف المفاوضات بحلول ذلك الموعد، يتمّ إبلاغ شركات الطيران بوجوب تعديل رحلاتها بما يتناسب وعدد المراقبين الجويين المتوقع أن لا يلتزموا بالإضراب.

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