فنادق روتانا تستعد لرفع قدرتها الاستيعابية في السعودية

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تستعد فنادق روتانا إلى رفع قدرتها الاستيعابية في المملكة العربية السعودية إلى 4.400 غرفة فندقية عبر 16 فندقًا في مختلف مدن ومناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة الرامية لجذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

وقال ، الرئيس التنفيذي للعمليات في "روتانا"، إيدي طنّوس، إلى أن هذا التوسع يؤكد الخطة الاستراتيجية لروتانا التي تقوم على دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي والضيافة.

وأوضح أن فنادق روتانا تدير داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تسعة فنادق، بقدرة استيعابية تبلغ 2.300 غرفة فندقية، وهي تعتزم مضاعفة هذا الرقم إلى 4.400 غرفة عبر 16 فندقًا، من خلال خطة توسعية تستهدف افتتاح 7 فنادق جديدة بعد الافتتاح الأخير لفندق دار ريحان من روتانا في الخبر، منها أربع فنادق تحت العلامة التجارية إيدج من روتانا، وفندق تحت علامة ريحان من روتانا في الرياض، بالإضافة إلى المناخة روتانا في المدينة المنورةو فندق إيدج من روتانا في الباحة، مما يساهم في تقوية وجود العلامة التجارية داخل المملكة ويعزز قدرة روتانا على تقديم تجارب ضيافة متنوعة في مختلف أنحاء المملكة السعودية، وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية.

وأشار طنّوس"، إلى أن المملكة العربية السعودية برزت في السنوات الأخيرة، كرمز للنمو الملحوظ في قطاع السياحة، حيث أطلقت من خلال رؤية 2030، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تنمية اقتصادها، وكان للقطاع السياحي دوراً محورياً.

وأكد أن التحول الاستراتيجي يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمملكة ويعيد تعريف مستقبل الضيافة.