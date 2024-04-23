العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي تعود إلى وضعها الطبيعي

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قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي عادت إلى وضعها الطبيعي بعد بذل جهود للتعامل مع تداعيات هطول أمطار غزيرة على الإمارات.

ونقل بيان صحافي صادر عن مؤسسة مطارات دبي عن بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، قوله إن مطارات دبي تمكنت من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.

وأضاف قائلا "مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها. لقد واجهنا تحديات كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى. لكن بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنا من إعادة جدولة الرحلات وتعزيز القوى العاملة وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات، وذلك لضمان راحة المسافرين وسلامتهم."

وأشار غريفيث إلى وجود بعض التحديات المتبقية، بما في ذلك معالجة تراكم الأمتعة. وأكد على التعاون الوثيق مع شركاء الخدمة لمعالجة هذه التحديات، مع إدراك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

وأضاف غريفيث "ندرك تماما التأثير المستمر لهطول الأمطار الغزيرة على المجتمعات والشركات المتضررة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ونشعر بحزن عميق إزاء ذلك. كما أننا نؤكد على دعمنا لموظفينا الذين تأثروا بشكل كبير بالطقس، وسنستمر في تقديم المساعدة لهم بأي طريقة ممكنة".

مع استئناف العمليات التشغيلية المعتادة، يُنصح الضيوف بالوصول إلى مبنى المسافرين قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات فقط لتجنب الازدحام غير الضروري وتسهيل سير العمليات بسلاسة.