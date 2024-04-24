مطار هيثرو يسجل أرقاما قياسية لأعداد المسافرين في الربع الأول
عدد المسافرين عبر المطار بلغ 18.5 مليون مسافر خلال الفترة
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لاحظ معظم المسافرين عبر مطار هيثرو البريطاني ازدحاما كبيرا داخل المطار في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك مع تسجيل أرقام قياسية لأعداد المسافرين في الربع الأول من العام والتي بلغت 18.5 مليون شخص.
كان الأداء القوي مدفوعا جزئيا بالنمو على طرق الأعمال الرئيسية مثل دلهي ومومباي، وحركة المرور القوية في أميركا الشمالية وارتفاع الطلب في شرق آسيا بنسبة 40%.
ومن المتوقع أن تكون العطلة الصيفية هي الأكثر ازدحاما على الإطلاق.
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