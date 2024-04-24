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رايان إير
رايان إير
طيران

"رايان إير" تعتزم استئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب في يونيو

مع افتتاح منطقة جديدة لاستقبال الطيران منخفض التكلفة

دبي - العربية.نت
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قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رايان إير الأيرلندية، اليوم الأربعاء، إن شركة الطيران لا تزال تعتزم استئناف الرحلات إلى تل أبيب في يونيو/ حزيران، عندما يسمح الوضع الأمني ومع افتتاح منطقة جديدة لاستقبال الطيران منخفض التكلفة، وفق "رويترز".

وأوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، بالإضافة إلى بعض الرحلات إلى لبنان والأردن، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من وإلى تل أبيب، فيما جددت شركات أخرى وقف الرحلات الجوية بسبب تصاعد الصراع.

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