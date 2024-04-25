نمو إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 9.1 مليار درهم في أول شهرين من 2024

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قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الخميس إن إيرادات المنشآت الفندقية في البلاد نمت 12% على أساس سنوي إلى 9.1 مليار درهم خلال يناير/كانون الثاني وفبراير شباط 2024.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن معدل الإشغال الفندقي تجاوز 82.6% خلال أول شهرين من العام الجاري بينما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال نفس الفترة بنمو عشرة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الاستشاري للضيافة التابع لمجلس الإمارات للسياحة، اجتماعه الأول برئاسة عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 10 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية.

وقال بن طوق إن إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنمو 15% مقارنة بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنمو 11% مقارنة مع 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية.

ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة مع 71.2% خلال 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف بن طوق "يُمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة لدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل، كما يسهم الاجتماع في خلق فرص جديدة تعزز من تنمية الأنشطة والمجالات المتعلقة بصناعة السياحة الإماراتية".