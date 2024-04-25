"آرتشر" للطيران توقع اتفاقية إطارية مع أبوظبي لإطلاق خدمات التاكسي الطائر بالإمارات

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الخميس إن شركة آرتشر للطيران العاملة بصناعة الطائرات الكهربائية العمودية وقعت اتفاقية إطارية مع أبوظبي تدعم تسريع تشغيل رحلات الشركة التجارية للتاكسي الطائر في جميع أنحاء الإمارات.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال معرض دريفت إكس المنعقد في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، تشمل أيضا تصنيع طائرات الشركة داخل الإمارات وتأسيس مهابط للتاكسي الطائر في البلاد.

وأضاف أن الاتفاقية الإطارية الشاملة تسهم في "تكريس مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة عالميا في مجال تطبيقات التنقل الجوي في المدن، وذلك مع توقع انطلاق رحلات طائرة آرتشر للطيران الشهيرة (مدنايت) خلال العام المقبل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار بموجب الاتفاقية على "إطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على العمل في هذا القطاع، وتسهيل تأسيس المقر الدولي الرئيسي لشركة آرتشر للطيران بالإضافة إلى تأسيس مركزها العالمي للتميز في أبوظبي".

وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار تأسيس مهابط للتاكسي الطائر، بالتعاون مع آرتشر للطيران وغيرها من شركات التاكسي الجوي، في عدد من المواقع الحيوية في جميع أنحاء أبوظبي، ما يعزز البنية التحتية للتنقل الجوي المدني اللازمة للشركة لتوسيع نطاق عملياتها.

وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بعد تعاون دام ستة أشهر، عقب إعلان مكتب أبوظبي للاستثمار وآرتشر للطيران عن توقيع مذكرة تفاهم في العام الماضي.

وأوضح أن آرتشر للطيران تهدف لإحداث تغيير جذري في قطاع النقل الجوي المدني واستبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة لتحل محلها رحلات التاكسي الطائر التي تتراوح مدتها بين 10 و20 دقيقة.