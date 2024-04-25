"نيوم" السعودية توقع اتفاقية مع "ماريوت" لافتتاح فندق جديد بوجهة "تروجينا"

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أعلنت شركة ماريوت الدولية اليوم الخميس توقيعها اتفاقية مع "نيوم" لافتتاح فندق ريتز كارلتون ريزيرف الثاني في السعودية.

وقالت نيوم في بيان صحافي على موقعها الالكتروني إن من المخطط افتتاح الفندق في منطقة تروجينا، وهي وجهة نيوم للسياحة الجبلية التي تقع في شمال غرب البلاد، وسيضم الفندق عند افتتاحه 60 فيلا بمساحات واسعة تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف.

وقالت نيوم إن اتفاقية ريتز-كارلتون ريزيرف في تروجينا تمثل التعاون السابع بين ماريوت الدولية والشركة، و من المتوقع أن تكشف الشركتان أيضا عن مفهومين جديدين في وقت لاحق من هذا العام.