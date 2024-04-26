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هيئة الطيران المدني السعودية مناسبة
هيئة الطيران المدني السعودية
طيران

السعودية تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من الدمام إلى النجف بالعراق

اعتبارا من أول يونيو

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية اليوم الجمعة عن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في شرق المملكة إلى مدينة النجف العراقية بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان أن الرحلات المباشرة إلى النجف تأتي "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا وأكثر من 250 وجهة في العالم".

وأضاف البيان أن هذه الرحلات، بجانب تلك التي يتم تسييرها إلى مدينتي بغداد وأربيل العراقيتين، تأتي أيضا في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعما لعمليات التنقل بين البلدين وامتدادا "للعلاقات الوثيقة" التي تربطهما، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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