الطلب في الشرق الأوسط وإفريقيا يرفع إيرادات "أكور" للفنادق 8% في الربع الأول

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أعلنت مجموعة أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، يوم الخميس عن ارتفاع إيرادات الربع الأول 8% بدعم من نمو كبير للمبيعات في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وقالت الشركة المشغلة لعلامات تجارية من بينها إيبيس ونوفوتيل إن الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت إلى 1.24 مليار يورو (1.33 مليار دولار) من 1.14 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2023.

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وقالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني إن من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية بالكامل من تبعات جائحة كوفيد في عام 2024، إذ من المرجح أن يزيد عدد السائحين الدوليين بنسبة 2% مقارنة مع عام 2019، وفقا لـ "رويترز".

وارتفعت إيرادات أكور لكل غرفة متاحة، وهي أحد مقاييس الأداء الرئيسية في القطاع الفندقي، 7.6% إلى 66 يورو في الربع الأول.

والزيادة أكثر وضوحا في الفنادق المتوسطة والراقية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، حيث بلغت الزيادة 12% على خلفية الحجوزات في السعودية خلال شهر رمضان وانتعاش السياحة في سنغافورة وتايلاند.

وتتوقع أكبر مجموعة فنادق في أوروبا أن تؤدي الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى هذا العام، مثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، إلى تعزيز إيراداتها وإيرادات الغرف المتاحة.