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رحلات ملغاة في أحد مطارات فرنسا (أرشيفية - رويترز)
أحد مطارات فرنسا (أرشيفية - رويترز)
طيران

نمو إيرادات إيه.دي.بي لإدارة المطارات في الربع الأول بدعم ازدهار نشاط السفر

المجموعة تدير مطاري أورلي وشارل ديجول بالعاصمة الفرنسية

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أعلنت مجموعة تشغيل المطارات الفرنسية إيه.دي.بي اليوم الجمعة زيادة فاقت التوقعات في إيرادات الربع الأول، إذ استفادت من ازدهار نشاط قضاء العطلات في مرحلة ما بعد الجائحة ومع زيادة إنفاق المسافرين على الأطعمة والمشروبات في المطارات التي تديرها.

وقال الرئيس التنفيذي أوجستين دي رومانيه في بيان "جميع قطاعات الأنشطة تنمو، وخاصة المساهمة من الأنشطة الدولية، بدعم زخم قوي لحركة الركاب لدى تاف إيربورتس"، وهي شركة إدارة مطارات تركية تشارك إيه.دي.بي في ملكيتها.

وبلغت الإيرادات المجمعة للمجموعة، التي تدير مطاري أورلي وشارل ديجول بالعاصمة الفرنسية، 1.32 مليار يورو (1.42 مليار دولار)، بزيادة 10% وأفضل قليلا من متوسط توقعات جمعتها الشركة بلغ 1.29 مليار يورو، وفقا لـ "رويترز".

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وانخفضت الإيرادات في مطار الملكة علياء الدولي في عمان بالأردن 7.1%، وهو ما أرجعه فيليب باسكال نائب المدير المالي لإيه.دي.بي في اتصال مع محللين إلى أزمة الشرق الأوسط. وسجل المطار انخفاضا 4.6% في حركة الركاب.

وهذا واحد من مطارين فقط سجلا انخفاضا من بين أكثر من 20 مطارا تديرها المجموعة. وواجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات في الأشهر الستة الماضية بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وأكدت إيه.دي.بي أهدافها لعامي 2024 و2025.

وزادت الإيرادات من قطاع البيع بالتجزئة والخدمات، والذي يشمل المحلات التجارية والحانات والمطاعم وشركات تأجير السيارات، 11.1% إلى 426 مليون يورو.

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